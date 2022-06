Una moto si è scontrata contro un furgone: ragazza di 23 anni ricoverata in gravi condizioni Una ragazza di 23 anni si è scontrata contro un’auto mentre si trovava in moto: è ricoverata in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente a Milano dove una ragazza di 23 anni è stata trasferita d'urgenza in ospedale: la 23enne si trovava in sella a una moto quando si è scontrata con un furgone. L'incidente si è verificato all'alba di oggi, sabato 4 giugno. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La 23enne trasferita d'urgenza in ospedale

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta appresa la notizia, ha inviato in via Mecenate il personale del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Considerate le sue condizioni, i medici e i paramedici hanno trasferito la 23enne – di cui non si conoscono le generalità – in codice rosso all'ospedale Niguarda. Presenti anche gli agenti della polizia locale che adesso stanno cercando di capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità.

Roberto Catena, il 23enne morto in un incidente in moto

Solo due giorni fa, un 23enne è morto a seguito di un incidente stradale: Roberto Catena si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto a Broni, comune in provincia di Pavia. Il ragazzo sarebbe finito contro un'auto e avrebbe fatto un volo di una decina di metri finendo poi nei campi. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il loro arrivo. Il ragazzo, originario di Milano, si trovava in quelle zone perché aveva voluto trascorrere una gita con alcuni amici in occasione della Festa della Repubblica. Sul posto, le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.