Ragazzo di 16 anni colpisce un furgone con la moto e finisce contro un muro, condizioni gravissime Un ragazzo di 16 anni si è scontrato con un furgone con la sua moto. L’impatto lo ha fatto sbalzare e finire contro un muro. Portato via in elisoccorso, è ricoverato con varie fratture.

A cura di Enrico Spaccini

Stava percorrendo in sella alla sua moto via Fossadone, a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Arrivato all'altezza dell'incrocio con via Campagnola, il ragazzo ha colpito un furgone. È accaduto alle 11 e 30 di giovedì 9 giugno, e l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Fatto sta che per l'impatto il motociclista è sbalzato fino a colpire un muro. Dalle prime informazioni, il ragazzo dovrebbe avere 16 anni. Sul posto sono intervenuti sia un'ambulanza e un'automedica, che i carabinieri. Da valutare le eventuali responsabilità dell'incidente. Il ragazzo è stato portato via poco dopo in elisoccorso con codice rosso. Ricoverato all'ospedale papa Giovanni di Bergamo, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture a una gamba e a un braccio. Per il conducente del furgone, un uomo di 51 anni, non è stata necessaria l'ospedalizzazione.

Origana Fregoni, la 14enne investita mentre andava alla festa d'istituto

Un incidente avvenuto a poche ore dalla notizia della morte di Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni investita davanti al proprio liceo. Era appena scesa dall'auto della madre e stava per raggiungere i suoi amici alla festa d'istituto di fine anno, quando una vettura è apparsa quasi all'improvviso colpendola. Un impatto che l'ha fatta sbalzare per vari metri. La 14enne ha perso subito conoscenza ed è stata rianimata per due volte. Oriana è morta poco dopo per le numerose fratture e le emorragie interne. Alcuni studenti del liceo "Gandini" che lei stessa frequentava le hanno scritto una lettera per ricordarla. Anche in questo caso, rimangono da chiarire alcuni aspetti della dinamica. Ad esempio, se la ragazza si trovava o meno sulle strisce pedonali, ma anche il motivo che l'ha trattenuta su quel pezzo di strada troppo a lungo.