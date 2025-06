Professore molesta una studentessa di 16 anni, in chat le scriveva: “Tesoro se dimagrisci sei più bella”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Il professore di un liceo è stato sospeso dall’insegnamento perché accusato di violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 16 anni. La ragazza – che soffriva di disturbi alimentari – si era confidata con il professore 32enne che aveva iniziato a scriverle e a darle passaggi in auto. Tra i diversi messaggi che l'uomo ha scritto alla ragazza: "Tesoro, se dimagrisci sei più bella".

Tutto ha inizio a ottobre 2024 quando il professore decide di organizzare una cena nel suo appartamento con un po' di colleghi e studenti, tra i quali anche la 16enne. Al termina della serata, la ragazza si sarebbe ritrovata da sola con il professore che l'avrebbe quindi invitata a mettersi a sedere al suo fianco sul divano. È allora che la 16enne sarebbe stata molestata dall'uomo che avrebbe iniziato a toccarla in diverse parti del corpo.

La vicenda, però, non è venuta subito a galla, ma soltanto diversi mesi dopo l'accaduto quando la ragazza ha confidato l'accaduto alla psicologa che ha presentato denuncia alla polizia e ai genitori. Al momento, il caso è seguito dal sostituto procuratore Marco Cirigliano, del dipartimento guidato dall’aggiunta Letizia Mannella. Di fronte alla versione della studentessa, il professore avrebbe, però, negato tutto: nessun palpeggiamento, soltanto un "bacio" sulla guancia. Le indagini, però, hanno portato non solo alla conferma delle accuse, ma anche al sospetto che si possa essere verificato almeno un altro episodio analogo con un’altra ragazza.

Per la gip Angela Laura Minerva, dunque, nonostante non ci siano elementi sufficienti a ritenere che il professore abbia manipolato la ragazza, non si può escludere che l'uomo abbia compiuto gli atti sessuali dei quali è accusato. Così la gip ha accolto la richiesta del pm e ha sospeso il professore 32enne per un anno dal servizio.