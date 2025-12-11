milano
video suggerito
video suggerito

Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato: uomo morto sul posto

L’incidente si è verificato oggi a Nigola, frazione di Teglio, comune della Valtellina in provincia di Sondrio.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesca Caporello
54 CONDIVISIONI
Trattore ribaltato (foto archivio)
Trattore ribaltato (foto archivio)

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 11 dicembre, a Nigola, frazione di Teglio, comune della Valtellina in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende, un uomo si sarebbe ribaltato mentre si trovava alla guida di un trattore, e rimasto schiacciato dal mezzo sarebbe morto sul posto poco dopo. Sul luogo dell'incidente, intorno alle 13.50, sono giunti immediatamente i soccorsi.

Presenti i carabinieri di Sondrio e i medici del 118 allertati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Per la gravità della situazione è stato allertato anche l'elisoccorso per un trasporto celere in ospedale del ferito, ma purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Al momento non si conoscono il nome né l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, e soprattutto se l'incidente sia dovuto a un malore o ad un altro motivo.

Cronaca
54 CONDIVISIONI
Immagine
Galli dimesso dal San Raffaele, ma resta amministratore di altri ospedali del Gruppo: "Qui stesso uso di cooperative"
Chiamato il professore Alberto Zangrillo per risolvere il caos al San Raffaele: cosa succede
Una dipendente del San Raffaele di Milano: “Pazienti abbandonati, non potevano neanche andare in bagno"
Perché il caos al San Raffaele di Milano dimostra che ormai nella sanità si punta solo al guadagno
Cos'è la Auxilium Care Scarl, la cooperativa esterna coinvolta nel caos del San Raffaele
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views