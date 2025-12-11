Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato: uomo morto sul posto

Trattore ribaltato (foto archivio)

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 11 dicembre, a Nigola, frazione di Teglio, comune della Valtellina in provincia di Sondrio. Secondo quanto si apprende, un uomo si sarebbe ribaltato mentre si trovava alla guida di un trattore, e rimasto schiacciato dal mezzo sarebbe morto sul posto poco dopo. Sul luogo dell'incidente, intorno alle 13.50, sono giunti immediatamente i soccorsi.

Presenti i carabinieri di Sondrio e i medici del 118 allertati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Per la gravità della situazione è stato allertato anche l'elisoccorso per un trasporto celere in ospedale del ferito, ma purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Al momento non si conoscono il nome né l'esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto accaduto, e soprattutto se l'incidente sia dovuto a un malore o ad un altro motivo.