Elicottero precipitato in Valtellina, morto un 29enne: chi era Thomas Ledesma

Di origini colombiane, aveva 29 anni ed era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese.

Si chiamava Thomas Ledesma e aveva 29 anni il ragazzo deceduto dopo un incidente in elicottero avvenuto questa mattina, giovedì 4 dicembre, intorno alle 8.30, in località La Prese nel comune di Lanzada (Sondrio). Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, il ragazzo, di origini colombiane, era un dipendente di una ditta specializzata in lavori in alta quota del lecchese.

Come sta emergendo poco a poco dalle diverse squadre di soccorso che sono intervenute sul posto, il ragazzo si trovava in compagnia di altri due colleghi, un uomo e una donna, e il pilota. I tre dell'età di 27, 54 e 60 anni sarebbero stati estratti vivi e affidati ai medici del 118. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi.

Di proprietà di una ditta privata, l'austriaca Wucher Helicopter, il mezzo era impiegato per i lavori di ripristino della frana che si è verificata lo scorso 11 novembre e avrebbe urtato lo sperone di una roccia prima di ricorrere a quello che è stato definito dai soccorritori un "atterraggio pesante".

Gli specialisti aerosoccorritori, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza l'area e recuperato l'elicottero precipitato. Le operazioni sono state rese complesse perché l'episodio si è verificato in un punto impervio e con terreno scosceso, sul versante "Galleria Artificiale" della Valmalenco in Valtellina, al confine con la Svizzera.

Proprio durante le operazioni, è stato trovato un corpo a valle rispetto al punto di impatto dell’elicottero precipitato. In base a una prima ricostruzione, l'elicottero aveva a bordo quattro persone. Al momento i carabinieri della compagni di Sondrio sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, su alcuni punti, ancora poco chiara.

Il cordoglio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

“Profondo dolore” per la morte di una delle persone coinvolte nell’incidente aereo di oggi in Valtellina. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell’esprimere, a nome della Giunta, “cordoglio alla famiglia e a tutti i colleghi del lavoratore deceduto”. Augurando pronta guarigione ai feriti, il governatore ha quindi rivolto “un ringraziamento ad AREU e a tutta la macchina dei soccorsi lombardi per il tempestivo intervento”.