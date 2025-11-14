Chi era Marco Eusebio Pavan, pilota morto dopo essere precipitato con il suo aereo nel Mantovano

Altri pezzi dell’aereo precipitato

Si chiamava Marco Eusebio Pavan la vittima dell'incidente aereo avvenuto intorno alle 10.40 di oggi venerdì 14 novembre sul territorio di Casalromano, località Fontanella Grazioli (Mantova). Qui l'elicottero pilotato dal 57enne, un piccolo velivolo I-Lash decollato da Costigliole d’Asti e diretto all’aeroporto di Verona, ha improvvisamente perso quota e, dopo essersi schiantato contro alcuni cavi in acciaio dell'Enel, è precipitato a terra sui campi.

Il pilota Marco Eusebio Pavan, 56 anni, morto dopo lo schianto a Castelromano (Mantova)

Sull’elicottero, in grado di trasportare fino a sei persone, viaggiava solamente il pilota. Il suo corpo ormai senza più vita è stato rinvenuto riverso sul terreno agricolo vicino ai rottami del velivolo che fino a poco prima stava conducendo, un mezzo di proprietà della Heliwest srl con sede a Motta di Costigliole (Asti).

La dinamica dell'incidente aereo a Mantova

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri del Reparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana, insieme al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova Pancrazio Dario Vigliotta. E sono proprio i militari che, dopo aver messo sotto sequestro l'area, stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, ancora senza una spiegazione: al momento gli investigatori non escludono quindi nessuna pista, dal malore del pilota alla fitta nebbia al momento del sinistro, o persino all’avaria del motore dell'elicottero.