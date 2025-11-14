Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota 56enne: soccorsi in azione

Immagine di repertorio

Un elicottero è precipitato questa mattina, venerdì 14 novembre, nelle campagne di Casalromano, un comune in provincia di Mantova. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Secondo quanto appreso, si registrerebbero una sola vittima, il pilota 56enne dell’elicottero che, dopo lo schianto, è stato sbalzato a diversi metri dal punto dell'impatto al suolo.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato alle 10.41 di questa mattina. L'elicottero precipitato sarebbe un h135. L'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Viadana (Mantova), e i vigili del fuoco di Mantova.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in un punto situato tra i comuni di Casalromano (Mantova) e Isola Dovarese (Cremona). Un agricoltore ha segnalato di aver visto un elicottero proveniente dalla provincia di Asti precipitare nei campi. Nella zona, secondo le prime informazioni, al momento dell’incidente l’area era interessata da fitta nebbia, condizione che potrebbe aver contribuito all’accaduto.

Leggi anche Suv va inversione e si scontra con una moto nel Lodigiano: morto un motociclista

L'unica vittima è il pilota: sul velivolo non c'erano altri passeggeri. L'uomo di 56 anni è purtroppo morto sul colpo. Una volta giunti sul posto, infatti, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Al momento, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Mantova sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e nelle verifiche tecniche dell’area. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.