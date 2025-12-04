milano
Elicottero con 3 persone a bordo urta una roccia e precipita in Valtellina: estratti vivi i passeggeri

Un elicottero con 3 persone a bordo è precipitato a Lanzada (Sondrio) nella mattinata del 4 dicembre. I passeggeri sono stati estratti vivi e affidati ai sanitari.
A cura di Enrico Spaccini
Un elicottero è precipitato questa mattina, giovedì 4 dicembre in località La Prese nel comune di Lanzada (in provincia di Sondrio). Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sul posto stanno intervenendo diverse squadre dal distaccamento di Sondrio e dei volontari di Chiesa, insieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e al soccorso Alpino e Speleologico. I tre occupanti, compreso il pilota, sono stati estratti vivi e sono stati affidati ai medici del 118. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso perché lo schianto si è verificato in un punto impervio e con terreno scosceso, sul versante "Galleria Artificiale" della Valmalenco in Valtellina, al confine con la Svizzera. In base a una prima ricostruzione, l'elicottero aveva a bordo il pilota e due operai. Di proprietà di una ditta privata, il mezzo era impiegato per i lavori di ripristino della frana che si è verificata lo scorso 11 novembre e avrebbe urtato lo sperone di una roccia prima di ricorrere a quello che è stato definito dai soccorritori un "atterraggio pesante".

Articolo in aggiornamento

