Cade in montagna e muore: addio a Gianluca Lombardi, ex consigliere comunale di Como e imprenditore

Gianluca Lombardi (foto pagina Facebook Fratelli d’Italia Como)

È Gianluca Lombardi, 53 anni, imprenditore ed ex consigliere comunale di Como, l'uomo morto cadendo in un dirupo in montagna, a San Giovanni in Valle Aurina, in Alto Adige. Secondo quanto si apprende, l'incidente si sarebbe verificato ieri, 1 gennaio, a 1300 metri di altitudine. L'uomo si trovava nella località montana per trascorrere qualche giorno di riposo. Durante un'escursione in solitaria sarebbe scivolato, probabilmente a causa del ghiaccio presente lungo il sentiero, perdendo la vita sul posto. Il corpo è stato ritrovato nel primo pomeriggio ai piedi di un pendio da alcuni escursionisti. I soccorsi sono giunti quanto prima ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Chi era Gianluca Lombardi

Gianluca Lombardi lascia tre figli e una moglie. Era ingegnere informatico, laureato al Politecnico di Milano, e specializzato in privacy e sicurezza dei dati, settore in cui operava la sua azienda. Svolgeva anche consulenze per il Tribunale di Como. Lombardi aveva inoltre alle spalle un'esperienza politica, quando aveva fatto parte dell'amministrazione Pdl di Stefano Bruni come consigliere comunale. Incarico lasciato a luglio 2011 per dedicarsi completamente alla professione.

Il gruppo politico Fratelli d'Italia Como sulla propria pagina Facebook lo ricorda così: "Con Gianluca Lombardi abbiamo condiviso l’esperienza in Consiglio comunale e un tratto di strada fatto di confronto, impegno e rispetto reciproco. Gianluca era una persona di grande valore umano e spirituale, profondamente guidata dall’amore per la sua famiglia, che per lui veniva sempre prima di tutto. La sua scomparsa lascia un vuoto nella città e in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo, al di là dei ruoli e delle appartenenze. Come Comunità di Fratelli d’Italia ci uniamo con sincera partecipazione all’immenso dolore di Alessandra e dei loro figli, stringendoci a loro in questo momento così difficile".