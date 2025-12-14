Chi era Daniel Garcia, il 19enne morto mentre faceva urbex in un capannone dismesso ad Alzano Lombardo

Daniel Esteban Camera Garcia è morto nella notte del 14 dicembre dopo essere precipitato per 5 metri. Il 19enne stava facendo urbex nell’ex stabilimento Italcementi ad Alzano Lombardo (Bergamo).

Si chiamava Daniel Esteban Camera Garcia, il ragazzo morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dopo essere precipitato per cinque metri da un tetto dell'area dismessa dell'ex Italcementi ad Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 19enne stava facendo urban exploration insieme a sette amici quando, all'improvviso, un lucernario ha ceduto facendolo cadere. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso. Il sindaco Camillo Bertocchi ha espresso cordoglio alla famiglia del ragazzo anche a nome dell'amministrazione comunale: "Ci stringiamo a loro con rispetto e silenzio, condividendo il peso di un lutto che tocca tutti noi".

Classe 2006, Garcia aveva origini sudamericane e viveva a Casnigo. La sera del 13 dicembre il 19enne si era ritrovato insieme a un gruppo di amici della Val Seriana per fare urbex nell'ex stabilimento di Italcementi ad Alzano Lombardo, in via Acerbis. Due di loro sarebbero rimasti fuori dalla struttura, mentre in cinque si sarebbero avventurati all'interno. La urban exploration che consiste proprio nell'esplorare edifici abbandonati spesso senza autorizzazione e senza alcuna misura di sicurezza.

Intorno alle 1:15 è partita la chiamata al 112, con la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) che ha inviato sul posto due ambulanze e due auto mediche. Al loro arrivo, i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione su Garcia, ma poco dopo hanno dovuto constatare il decesso per arresto cardiaco dovuto alla caduta.

Secondo i carabinieri della Compagnia locale, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, non si sarebbero dubbi sulla natura accidentale della caduta. Un lucernario rotto avrebbe fatto precipitare il 19enne per cinque metri, causandogli così lesioni gravissime. Il suo corpo è stato già riconsegnato alla famiglia. Il sindaco Bertocchi di Alzano Lombardo ha pubblicato un post su Facebook in memoria di Garcia: "La nostra comunità è profondamente colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, il pensiero e l’abbraccio della Città vanno alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Casnigo, colpiti da una tragedia che lascia sgomenti".