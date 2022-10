Si procura un falso tesserino e si finge finanziere: arrestato dai veri militari Un uomo è stato arrestato perché è stato trovato in possesso di un falso tesserino di riconoscimento della Guardia di Finanza completo sia di foto che di false generalità.

A cura di Giorgia Venturini

Girava per le vie di Brescia con un falso tesserino della Guardia di Finanza. A far insospettire i veri militari è stato il suo atteggiamento strano, quasi come fosse sempre nervoso: lo hanno trovato nei pressi di un centro massaggi. Le Fiamme Gialle lo hanno poi portato in caserma ed è stato scoperto tutto.

Trovato in possesso di un tesserino con falso nome

Il fermato si è scoperto avere numerosi precedenti penali e di polizia, soprattutto per reati contro il patrimonio. L'uomo e la sua auto sono stati perquisiti: sono stati trovati 600 euro in contanti e un falso tesserino di riconoscimento della Guardia di Finanza completo sia di foto che di false generalità. Sul tesserino si legge: "Lorenzo Spadari – Nucleo Operativo sede di Bergamo con matricola 002569888532" vantando pure il grado di Maresciallo Capo delle Fiamme Gialle.

Nella sua casa a Offanengo, in provincia di Cremona, sono stati trovati altri 23mila euro in contanti. Chiesta la provenienza di questi contanti l'uomo è stato in silenzio. Intanto il denaro contante e il falso tesserino sono finiti sotto sequestro mentre per l'uomo è scattato l'arresto.

Leggi anche Trovato il cadavere di un ragazzo in casa: era morto da diversi giorni

Le indagini della Guardia di Finanza

Il giorno successivo, nel corso dell’udienza avvenuta con rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. In una nota stampa la Guardia di Finanza fa sapere che questa "operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio operato dalla Guardia di Finanza a tutela della legalità e della fede pubblica dei cittadini. In merito, la Guardia di Finanza di Brescia sta raccogliendo le segnalazioni di quanti siano stati avvicinati o abbiano avuto contatti con il falso appartenente al Corpo".