Si mette davanti all’auto del truffatore del supermercato per fermarlo, ma viene travolto: 55enne gravissimo

Un 55enne è stato travolto da un’auto fuori da un supermercato di Stezzano (Bergamo). L’uomo stava cercando di fermare un presunto truffatore che avrebbe sottratto 40 euro in più di resto.
A cura di Enrico Spaccini
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un 55enne è stato travolto da un'auto mentre cercava di fermare un presunto truffatore. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, all'esterno di un supermercato di Stezzano (in provincia di Bergamo), dove una cassiera lamentava di essere stata raggirata da un cliente. Questo, sosteneva la dipendente del market, le aveva sottratto 40 euro in più di resto e si era diretto verso l'uscita. Il 55enne, anche lui tra i clienti, avrebbe provato a bloccargli la fuga mettendosi davanti all'auto del fuggitivo, ma questo lo avrebbe travolto. Nella caduta sull'asfalto, l'uomo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale. Il presunto truffatore, invece, è ancora in fuga.

L'episodio si è verificato intorno alle 19:45 del 15 settembre in un supermercato di via Santuario a Stezzano, quando due persone si trovavano in coda alla cassa per pagare. Stando a quanto ricostruito finora, il primo avrebbe preso 40 euro in più di resto e si sarebbe diretto verso l'uscita per allontanarsi con i soldi. La cassiera se ne sarebbe accorta e si sarebbe messa a urlare. Il secondo cliente, un 55enne, sarebbe corso anche lui verso l'uscita per provare a raggiungere il presunto truffatore che, nel frattempo, era già salito a bordo della sua auto che aveva parcheggiato lì vicino.

A quel punto, il 55enne si sarebbe messo davanti alla vettura per intimargli di fermarsi, ma quell'uomo invece avrebbe accelerato travolgendolo. Il 55enne è finito sul tettuccio, è stato trasportato per circa 50 metri ed è finito sull'asfalto. Nella caduta, ha battuto la testa a terra.

