Rintracciato truffatore in fuga: ha investito un 55enne che lo ha bloccato fuori da un supermercato di Stezzano

É stato rintracciato il giovane in fuga che lunedì sera ha tentato di truffare una cassiera in un supermercato di Stezzano e ha investito con l’auto un 55enne che ha tentato di bloccarlo. Il ragazzo è indagato per lesioni stradali.

Immagine di repertorio

É stato rintracciato il giovane che lunedì sera, alla guida di un'auto, ha travolto un cliente di 55 anni all'esterno di un supermercato a Stezzano, in provincia di Bergamo, che stava cercando di fermarlo dopo un tentativo di truffa. Il ragazzo, di nazionalità rumena, era ricercato e indagato con l'accusa di lesioni stradali. Nel frattempo la vittima è stata operata all'ospedale Papa Giovanni XXIII dopo che nella caduta ha riportato un grave trauma cranico: al momento la prognosi rimane riservata.

Tutto è successo nella serata di lunedì 15 settembre, quando attorno alle 19:30 un ragazzo si è fatto avanti alla cassa per pagare alcuni prodotti. Durante il pagamento, però, ha intascato 40 euro di resto in eccesso e si è diretto verso l'uscita. La cassiera si è accorta della truffa e ha cominciato a urlare per fermare l'uomo. É a quel punto che è intervenuto il 55enne, che ha rincorso il truffatore.

Il giovane, nel frattempo, è uscito nel parcheggio del supermercato ed è salito sulla sua auto: il 55enne si è messo davanti alla macchina nel tentativo di bloccarla ma il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e l'ha investito. Il 55enne è finito sul tettuccio dell'auto ed è stato trascinato per una cinquantina di metri. Ha battuto la testa sull'asfalto ha riportato un grave trauma cranico ed è stato soccorso dagli operatori del 118, che l'hanno trasferito in ospedale. Nel frattempo il giovane è fuggito senza prestare soccorso.