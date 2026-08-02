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Si lancia dal quarto piano per sfuggire all’incendio, è morto Stefano Bramati: aveva 64 anni

Stefano Pietro Bramati è il medico 64enne morto dopo essersi lanciato dal suo appartamento al quarto piano a Brugherio (Monza e Brianza) per sfuggire a un incendio. Bramati è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Vimercate.
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A cura di Giulia Ghirardi
Stefano Pietro Bramati
Stefano Pietro Bramati

Si chiamava Stefano Pietro Bramati il medico 64enne da poco in pensione che è morto dopo essersi lanciato dal suo appartamento al quarto piano a Brugherio (Monza e Brianza) per sfuggire a un incendio divampato nel corso della serata di ieri, sabato 1 agosto. Bramati è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Vimercate.

L'incendio

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava in strada quando avrebbe visto le fiamme all'interno del suo appartamento in via San Luigi a Brugherio. È allora che il medico 64enne si sarebbe precipitato verso l'abitazione per spegnere il fuoco, ma sarebbe rimasto intrappolato all'interno. Dopo essere uscito sul balcone, l'uomo non avrebbe avuto scelta: quando le fiamme hanno raggiunto anche quella zona della casa si è lanciato nel vuoto. Soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale, l'uomo è però deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto con il terreno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiuso il tratto di strada per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso. Per le operazioni di spegnimento sono stati allertati i vigili del fuoco dei comandi di Milano e di Monza e Brianza che sono arrivati con due autopompe serbatoio, due autobotti, due autoscale, un carro soccorso e la vettura del funzionario di guardia. Della vicenda è stato informato il pm di turno di Monza: sarà lui a coordinare l'inchiesta e a disporre eventuali ulteriori accertamenti.

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