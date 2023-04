Si cercano 3 ragazze 16enni scappate dalla comunità, una loro compagna è rientrata dopo un giorno Tre ragazze sono scappate dalla comunità di Renate. Le 16enni non hanno cellulari né documenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri e sono state diffuse le loro descrizioni.

Quattro ragazze di 16 anni sono scappate nel primo pomeriggio dello scorso lunedì 3 aprile dalla comunità di minorenni di Renate, in provincia di Monza e della Brianza. Una di loro è rientrata di propria volontà ieri, 4 aprile, mentre delle altre tre ancora non si hanno notizie. I carabinieri hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto la segnalazione dell'allontanamento. Sono tutte senza cellulari né documenti, per questo motivo sono state pubblicate alcune informazioni che potrebbero aiutare il loro riconoscimento.

Le quattro ragazze scappate sono ospiti della comunità di minorenni di Renate. Si tratta di una struttura che accoglie chi non è ancora maggiorenne e ha alle spalle una situazione familiare delicata. Una di loro è rientrata poco più di 24 ore dopo la fuga, intorno alle 18 di ieri. Le altre tre compagne, invece, sono ancora ricercate dai carabinieri.

Una di loro è residente a Bergamo. Ha gli occhi e i capelli scuri, con una frangetta. L'ultima volta che è stata vista indossava dei pantaloni neri ed è alta circa 1 metro e 50 centimetri.

La seconda è originaria di Gandino, comune nel Bergamasco. Lei, invece, indossava una giacca rosa, un top verde con delle scritte sopra e dei pantaloni jeans blu larghi. Ai piedi, portava scarpe Nike bianche. Ha i capelli corti e scuri, così come gli occhi. È alta all'incirca 1 metro e 67 centimetri.

La terza, invece, è di origini egiziane. È residente a Buccinasco, nella Città Metropolitana di Milano, e indossava una felpa scura e un pantalone corto. I capelli sono lunghi fino alle spalle e lunghi. L'altezza è di 1 metro e 60 centimetri, circa. Tutte e tre sono di corporatura normale.