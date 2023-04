È stata ritrovata Chaimaa, la 15enne scappata di casa 8 giorni fa: era a Bologna e sta bene La 15enne scappata di casa 8 giorni fa è stata ritrovata a Bologna. Chaimaa si era allontanata da casa a Orzinuovi dopo aver discusso con i genitori che le avevano tolto il cellulare.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Chaimaa, la 15enne di Orzinuovi (in provincia di Brescia) scappata di casa lo scorso 4 aprile è stata ritrovata dopo otto giorni di ricerche. I carabinieri l'hanno rintracciata a Bologna, dove ad alcune amiche aveva confidato sarebbe andata in caso di fuga. Le sue condizioni di salute sono apparse buone, ma ora i militari dovranno capire dove e come abbia trascorso l'ultima settimana lontana dai genitori.

La mattina del 4 aprile era uscita di casa per andare a scuola, come faceva ogni giorno. Tuttavia, quella volta, invece di andare nella sua classe all'istituto Cossali di Orzinuovi, è fuggita. I genitori avevano subito presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri, spiegando che quella non era la prima fuga di Chaimaa e che non avevano dubbi si trattasse di un allontanamento volontario.

Poco prima, infatti, la 15enne aveva discusso con i loro parenti. Questi le contestavano un rendimento scolastico che ritenevano non soddisfacente e per questo motivo le avevano tolto la disponibilità del cellulare. Arrabbiata per la punizione, Chaimaa avrebbe così deciso di andarsene. Nonostante la dinamica abbastanza chiara e lineare, i genitori temevano che potesse avere qualche inconveniente o fare incontri pericolosi di ogni sorta.

Le ricerche sono partite subito e i carabinieri hanno iniziato ad ascoltare le persone più vicine alla fuggiasca. Alcune sue amiche, in particolare, hanno raccontato che Chaimaa si era confidata con loro dicendo di voler scappare a Bologna dove c'erano alcuni suoi conoscenti. Infatti, lì è stata ritrovata in buona salute. Ora bisognerà ricostruire il percorso che ha fatto in questi giorni.