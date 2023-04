Esce di casa per andare a scuola e scompare: si cerca la 15enne Chaimaa Si cerca la 15enne Chaimaa: il 4 aprile è uscita dalla sua casa di Orzinuovi dove vive con i genitori e non è più tornata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto postata dalla pagina Facebook del programma Chi l’ha visto?

Dallo scorso 4 aprile in tutta la provincia di Brescia si cerca la 15enne Chaimaa. La giovane è uscita di casa per andare a scuola, ma in classe non è mai entrata. Come riporta il programma Chi l'ha visto?, la ragazza non ha con sé il cellulare e non ha fatto perdere le sue tracce. Preoccupati da giorni i suoi genitori – originari del Marocco – che hanno subito denunciato la scomparsa.

Stando alle prime informazioni, la giovane vive a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Il giorno della scomparsa indossava un giubbino nero, tuta di colore nero con strisce bianca. Chi la vedesse contatti il 112.