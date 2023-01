Si cerca Giuseppe, il ragazzo è scomparso dopo essere stato derubato a Milano Giuseppe ha 26 anni ed è scomparso da Milano il 12 gennaio scorso dopo aver subito una rapina: ha telefonato ai genitori e poi da lì, più nulla.

"Lui è mio figlio Giuseppe Liuzzi. Non abbiamo sue notizie dal 12 gennaio, ultimo contatto dove ci avvisava che era a Milano in un centro di accoglienza. Da li abbiamo perso le sue tracce": a scriverlo sul suo profilo Facebook, è la madre del 26enne. Il ragazzo è originario di Acquaviva, comune in provincia di Bari, ma al momento della scomparsa si trovava a Milano.

Il post condiviso dal sindaco

L'appello della mamma sta facendo il giro dei social: in tantissimi lo hanno condiviso, tra i quali il sindaco di Acquaviva Davide Carlucci, invitando chiunque possa avere notizie a contattare il numero: +393203389682. Il 12 gennaio sarebbe stato derubato in largo San Valentino, nel quartiere Turro a Milano.

Avrebbe poi raggiunto il centro di accoglienza di via Sammartini, nella stessa zona della via dove è stato derubato e poco lontano dalla Stazione Centrale. E da lì, avrebbe contattato la famiglia: a loro ha raccontato di essere stata derubato. Dopo quel giorno, ne sono passati nove, nessuno ha più avuto sui notizie. Non si sa se dove sia finito o se si sia spostato da Milano.

L'appello della mamma

Per la famiglia sono ore di grande apprensione: "Confido nelle Istituzioni. Vorrei che tutto ciò rimanga solo un incubo. grazie a tutti", scrive ancora la madre che in un altro post lancia un messaggio anche al figlio: "Ti aspettiamo risolveremo tutto, come ho sempre fatto!!".

La donna, che sta vivendo giorni da incubo, ha poi voluto ringraziare tutti gli utenti che la stanno aiutando a cercarlo condividendo la foto del ventiseienne, ma anche tutti coloro che con il loro affetto le stanno dimostrando vicinanza.