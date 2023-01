Ritrovato Giuseppe Liuzzi, scomparso a 26 anni. La mamma: “Ti aspettiamo, risolveremo tutto” È stato ritrovato il ragazzo di 26 anni della provincia di Bari scomparso dopo essere stato derubato in zona stazione centrale a Milano. La madre lo cercava tramite i social.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Giuseppe Liuzzi era scomparso da esattamente dieci giorni, ma oggi finalmente è stato ritrovato. Il ragazzo di 26 anni, originario di Acquaviva, in provincia di Bari, si trovava a Milano lo scorso 12 gennaio, quando si sono perse le sue tracce. La mamma su Facebook scriveva: "Ti aspettiamo risolveremo tutto, come ho sempre fatto!".

Ritrovato Giuseppe Liuzzi

Fortunatamente è una storia a lieto fine quella di Giuseppe Liuzzi, un ragazzo di 26 anni della provincia di Bari scomparso a Milano lo scorso 12 gennaio. Quel giorno sarebbe stato derubato nei pressi della stazione centrale e poi si è recato presso il centro di accoglienza di via Sammartini per avvertire la famiglia.

Dopo quella telefonata, però, non si sono più avute sue notizie per ben dieci giorni e la madre, grazie anche all'aiuto del sindaco di Acquaviva, ha fatto di tutto per recuperarlo, grazie a un incessante sensibilizzazione sui social network, che ha coinvolto molte persone.

E il desideri di mamma Maria che rimanesse soltanto un incubo si è avverato: secondo quanto è in grado di apprendere Fanpage.it da fonti del Comune di Milano, Liuzzi è stato rintracciato e ora potrà tornare a casa.

La promessa della mamma

Ne sarà contenta la mamma, che su Facebook dichiara che il suo motto è "Non arrendersi. Mai". E in effetti non si è arresa neanche di fronte alla scomparsa del figlio, riuscendo a sensibilizzare centinaia di persone sui social.

Soltanto ieri la donna aveva scritto su Facebook "Ti aspettiamo risolveremo tutto, come ho sempre fatto". E ora che si sono ritrovati sarà davvero possibile risolvere tutto.