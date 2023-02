Ritrovate Arianna e Michelle, le ragazzine di 16 e 18 anni sono tornate a casa e stanno bene Sono state ritrovate Arianna e Michelle, le due ragazzine di 16 e 18 anni che erano scomparse dal 31 gennaio scorso dalla provincia di Mantova.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono state ritrovate Arianna e Michelle, le due ragazze di 16 e 18 anni che erano scomparse da Palidano (Mantova), il 31 gennaio scorso. A darne notizia è il quotidiano La Gazzetta di Mantova. Entrambe sono tornate a casa e stanno bene. Hanno confermato inoltre che si è trattato di un allontanamento volontario.

Le due adolescenti sono state rintracciate dai carabinieri in stazione a Reggio Emilia. Da tre giorni, i parenti e gli amici avevano lanciato diversi appelli sui social e si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l'ha visto che va in onda su Rai Tre. La madre della 16enne aveva raccontato che la figlia stava attraversando un periodo particolare.

Le ragazze avevano organizzato la loro fuga

In questi giorni, Arianna e Michelle erano state avvistate sia in stazione che a mangiare al McDonald's di Reggio Emilia che ancora in un supermercato Lidl. Probabilmente hanno trascorso le tre notti in alcuni fabbricati abbandonati che si trovano nei pressi della stazione ferroviaria. Così come hanno raccontato ai carabinieri, la loro è stata una fuga pianificata. Avevano portato soldi, ma non avevano il cellulare così da evitare di essere rintracciate.

Si è trattato comunque di una fuga premeditata: avevano portato solo denaro, ma nemmeno un cellulare. In questo modo hanno evitato di essere rintracciate. Non è escluso che comunque se lo siano fatto prestare da terze persone. Al momento nessuno conosce il motivo della loro fuga. Tutte e due sono state riportate a Palidano dalle loro rispettive famiglie. Anche la sindaca Elisabetta Galeotti ha espresso sollievo e felicità per il loro ritrovamento.