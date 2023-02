Arianna scomparsa a 16 anni, è sparita anche l’amica 18enne Michelle: ricerche senza sosta La giovane non si sarebbe allontanata da sola: con lei, a quanto pare, anche l’amica Michelle Mattelini, 18 anni. Le ricerche delle due ragazze proseguono senza sosta tra il Mantovano e la provincia di Reggio Emilia.

Un frame dalla trasmissione di Rai Tre "Chi l’ha visto": Arianna e Michelle

Ancora non si dà pace la mamma di Arianna, la 16enne scomparsa ormai da cinque giorni da Palidano di Gonzaga (Mantova). Nessuna notizia infatti è ancora pervenuta, della giovane svanita nel nulla dopo la mattinata di lezioni a scuola.

Nessuna tranne una: la giovane non sarebbe da sola. Con lei, a quanto pare, anche l'amica maggiorenne Michelle Mattelini. La 18enne di Palidano, che frequenta l'istituto Alessandro Manzoni di Suzzara, avrebbe detto ai genitori che sarebbe uscita di casa per farsi una passeggiata, e non avrebbe più fatto ritorno. Si ipotizza dunque che le due possano essersi allontanate insieme.

Proseguono le ricerche senza sosta

Proseguono senza sosta così le ricerche delle due ragazze, tra l'area del Mantovano e la provincia di Reggio Emilia (da cui provengono Arianna e la sua famiglia). L'unico avvistamento dichiarato (e non verificato): nella zona di Cremona. "Il lavoro degli organi inquirenti procede con solerzia. In queste ore ogni sforzo viene speso per garantire una soluzione positiva alla vicenda", le parole della sindaca di Gonzaga Elisabetta Galeotti a La Gazzetta di Mantova.

"Rivolgo un appello alle ragazze affinché si mettano al più presto in contatto con i loro cari, che stanno vivendo ore di grande angoscia. Non c’è nulla che non possa essere superato con il dialogo e il confronto, la fuga non è una soluzione".

L'appello della madre in televisione

"È molto fragile. Ha detto che voleva ritrovare se stessa, però nemmeno lei sapeva cosa vuole in realtà”, ha detto davanti alle telecamere del programma "Chi l'ha visto" la madre di Arianna, spiegando che nell’ultimo periodo la figlia stava attraversando un periodo difficile. La giovane, inoltre, non avrebbe con sé né soldi né cellulare. Inoltre, soffrirebbe di epilessia. "Non ha i farmaci con sé, ho paura", le parole della mamma, tra le lacrime.

La donna ha fornito più informazioni possibili ai telespettatori, nella speranza di ritrovarla presto. Precisando anche che la figlia è una fumatrice, e dunque potrebbe trovarsi nelle condizioni di fermare qualche passante per chiedere una sigaretta. "Non ha soldi con sé, potrebbe chiedere le sigarette in giro".

Per concludere poi con un appello finale, rivolto direttamente alla figlia scomparsa. "Arianna, tutto si risolve insieme. Vorrei dirle che qualsiasi cosa basta parlarne. Io sono qua che l’aspetto, sto male. Lei ricorda il mio numero a memoria. Devo sapere se sta bene. Dopo tante ore è veramente troppo".