Miriam è tornata a casa, la ragazza di 16 anni era scomparsa da una settimana Miriam, la ragazza di 16 anni sparita nel nulla lunedì 9 gennaio, è stata ritrovata: era in provincia di Novara ed è tornata dai genitori.

A cura di Ilaria Quattrone

Miriam, la ragazza di 16 anni scomparsa il 9 gennaio scorso, è stata ritrovata ed è tornata a casa sua a Casarile, un comune che si trova tra la provincia di Milano e quella di Pavia. Sarebbe stata lei stessa, così come riporta RadioLombardia, a contattare i suoi genitori. A loro avrebbe detto di trovarsi a Galliate, territorio della provincia di Novara e avrebbe spiegato il perché del suo allontanamento.

Avrebbe infatti detto di essere spaventata dalla possibilità di una punizione da parte del padre e della madre. Prima della sua scomparsa, i genitori avevano scoperto che la figlia si era assentata da scuola diverse volte. Ha poi detto che per alcuni giorni era stata ospitata da due famiglie per poi trovare sistemazioni di fortuna. Aveva poi deciso di contattare i genitori dopo aver visto gli appelli fatti in televisione e in altri giornali.

La denuncia ai carabinieri e l'appello della sindaca

La coppia aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri che avevano immediatamente attivato le ricerche. Avevano poi pubblicato richieste di aiuto sui social e sui media. Un messaggio era stato condiviso anche dalla sindaca di Casarile. Durante le ricerche, alla famiglia era stato raccontato che la figlia era stava avvistata sia alle stazioni di Pavia e Lodi che alla metropolitana Famagosta di Milano.

Qualcuno aveva affermato di averla vista in centro a Pavia in compagnia di un ragazzo sconosciuto alla famiglia. Questo aveva spaventato i genitori che hanno temuto che fosse capitato qualcosa di terribile alla figlia. Per fortuna, tutto è andato per il meglio e adesso Miriam è tornata a casa.