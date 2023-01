Scomparsa da giorni la 16enne Miriam, la madre: “Torna, si aggiusta tutto” Si cerca ancora la 16enne Miriam: l’ultima volta è stata vista qualche giorno fa a Pavia in compagnia di un ragazzo sconosciuto ai genitori della giovane.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva detto ai suoi genitori che sarebbe andata a scuola e invece in classe non è mai entrata. Da cinque giorni si cerca la 16enne Miriam: l'ultima volta è stata vista qualche giorni fa a Pavia in compagnia di un ragazzo sconosciuto ai genitori della giovane. Il padre ai microfoni di La Vita in Diretta ha detto: "Forse è nascosta da qualche parte, Miriam se torni nessuno ti sgrida. Stiamo tutti male". La madre invece ha detto: "Torna ti prego si aggiusta tutto".

La denuncia nei confronti della ragazza è scattata il 9 gennaio scorso: l'allarme è stato lanciato a Casarile, comune tra la provincia di Milano e di Pavia. La famiglia teme che le sia successo qualcosa dopo l'ultimo avvistamento a Pavia con un ragazzo mai visto prima dalla famiglia.

La ragazza viveva una vita tranquilla: usciva da casa per andare a scuola e tornava. Senza mai tardare tanto da far insospettire la famiglia. Per questo la famiglia teme che le sia successo qualcosa.

L'appello sui social

A segnalare la scomparsa sui social è stata anche la sindaca di Casarile, Silvana Cantoro: "Questa ragazza è scomparsa a Pavia e non se ne trovano più tracce. Chiunque abbia informazioni contatti la stazione dei Carabinieri di Binasco o la famiglia al numero 389.2475055. Chiedo a tutti di condividere questo post".

La ragazza indossa felpa e jeans

Per chi la vedesse si consiglia di chiamare subito il numero pubblicato dalla sindaca oppure i carabinieri. La ragazzina è alta un metro e 45 centimetri, ha capelli lunghi e neri e l'ultima volta che è stata vista aveva una giacca viola, una felpa e dei jeans. Il suo cellulare purtroppo è spento da giorni.