Miriam, la 16enne scomparsa nel nulla: “La famiglia teme che le sia successo qualcosa” Miriam Haida ha 16 anni ed è scomparsa dal 9 gennaio scorso da Casarile: l’ultima volta che è stata vista era con un ragazzo. I genitori, che avevano pensato a un allontanamento volontario, temono il peggio.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiama Miriam Haida, la ragazza di 16 anni di cui non si hanno più notizie dal 9 gennaio scorso. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa a Casarile, comune tra Milano e Pavia, ma se in un primo momento sospettava di un allontanamento volontario adesso – come riporta il quotidiano "Il Giorno" – teme che le sia successo qualcosa. Nella giornata di mercoledì 11 gennaio, un'altra ragazzina della provincia di Bergamo è sparita nel nulla.

La sindaca di Casarile, Silvana Cantoro ha lanciato un appello sui social: "Questa ragazza è scomparsa a Pavia e non se ne trovano più tracce. Chiunque abbia informazioni contatti la stazione dei Carabinieri di Binasco o la famiglia al numero 389.2475055. Chiedo a tutti di condividere questo post".

L'ultima volta è stata vista con un ragazzo

La ragazzina è alta un metro e 45 centimetri, ha capelli lunghi e neri e l'ultima volta che è stata vista aveva una giacca viola, una felpa e dei jeans. Dal giorno della sua scomparsa, il cellulare è spento: "A scuola mi hanno detto solo che quest'anno Miriam ha fatto molti giorni di assenza, della maggior parte dei quali noi genitori non sapevamo nulla", ha raccontato il padre.

L'uomo è rimasto sorpreso da questa notizia affermando che la figlia è sempre stata molto tranquilla: "Usciva di casa tutte le mattine per andare a scuola e tornava a casa all'ora giusta, senza ritardare", riporta La Repubblica. L'ultimo avvistamento risale alla mattina del 9 gennaio al centro di Pavia: è stata vista passeggiare con un ragazzo di cui la famiglia non sapeva nulla.

" I genitori temono che alla fuga iniziale dovuta al fatto di essere stata scoperta possa essere accaduto qualcosa di più grave", racconta un amico della famiglia al Giorno. Qualcuno ha raccontato di averla avvistata a Milano Famagosta, ma ancora di lei non si hanno notizie.