Arianna scomparsa a 16 anni, la mamma: “Aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà” Da martedì 31 gennaio non si hanno più notizie di Arianna, 16enne di Palidano di Gonzaga (Mantova): al termine delle lezioni scolastiche, non ha più fatto ritorno a casa. “Aiutatemi a ritrovarla, ho paura che possa essersi allontanata con qualcuno”, l’appello della madre in televisione.

Un fermo immagine dal programma di Rai 3 "Chi l’ha visto"

Scomparsa nel nulla. Da martedì 31 gennaio non si hanno più notizie di Arianna, 16enne di Palidano di Gonzaga (Mantova): al termine delle lezioni scolastiche, non ha più fatto ritorno a casa. "Aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà”, il disperato appello della madre Loredana alla trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto".

L'appello della madre in televisione

"È molto fragile. Ha detto che voleva ritrovare se stessa, però nemmeno lei sapeva cosa vuole in realtà”, ha detto davanti alle telecamere della Rai la donna, spiegando che nell’ultimo periodo la figlia stava attraversando un periodo difficile. La giovane, inoltre, non avrebbe con sé né soldi né cellulare. Inoltre, soffrirebbe di epilessia. "Non ha i farmaci con sé, ho paura", le parole della mamma, tra le lacrime.

La donna ha fornito più informazioni possibili ai telespettatori, nella speranza di ritrovarla presto. Precisando anche che la figlia è una fumatrice, e dunque potrebbe trovarsi nelle condizioni di fermare qualche passante per chiedere una sigaretta. "Non ha soldi c0n sé, potrebbe chiedere le sigarette in giro".

"Può essersi allontanata con qualcuno"

Rivolgendosi infine proprio alla figlia scomparsa. Forse volontariamente, o forse no: il timore che si possa essere allontanata con qualcuno ("Non so come si sia mossa, la zona è isolata e può essersi allontanata con qualcuno") è molto forte. "Arianna, tutto si risolve insieme. Vorrei dirle che qualsiasi cosa basta parlarne. Io sono qua che l’aspetto, sto male. Lei ricorda il mio numero a memoria. Devo sapere se sta bene. Dopo tante ore è veramente troppo".