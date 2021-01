in foto: Daniele Polacci, il ragazzo sfregiato (Foto Facebook)

Sarebbe stato aperto un nuovo fascicolo a carico di Tamara Masia, la donna ormai 44enne condannata a due anni di Rems più due di carcere per aver sfregiato il volto di Daniele Polacci dopo il rifiuto di quest'ultimo di continuare la loro relazione. Stando a quanto comunicato, la Masia avrebbe continuato a minacciare Polacci anche dal carcere, scrivendogli diverse lettere minatorie in cui gli diceva che avrebbe potuto "assoldare qualcuno per uccidere te e la tua famiglia".

La Masia considerata socialmente pericolosa

Dunque, potrebbe aprirsi un nuovo procedimento per tentato omicidio nei suoi confronti che, se portasse ad una sentenza di condanna, allungherebbe la pena già stabilita dal rito abbreviato per l'aggressione a Polacci in piazza Gae Aulenti a Milano. La Masia, certificata la parziale incapacità di intendere e di volere, è stata sottoposta a una perizia psichiatrica che certificava un disturbo borderline della personalità. Ciò la rendeva quindi socialmente pericolosa.

Scappa a Genova, è stata incarcerata e portata al San Vittore

Per questo, dopo un primo trasferimento dal carcere di Genova (dove era scappata a seguito dell'aggressione, facendo perdere momentaneamente le sue tracce) a quello del San Vittore, è stata successivamente portata in una Rems. Dalla casa circondariale milanese, quindi, avrebbe spedito le lettere minatorie all'indirizzo di Polacci, mandando su tutte le furie i legali della vittima dell'aggressione che hanno denunciato la 44enne in due occasioni, entrambe già trasmesse al pubblico ministero, come confermato da uno degli avvocati Fausto Gianelli.