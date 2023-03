Sfonda la porta della vicina di casa e la rapina: vittima una donna incinta Una donna di 42 anni incinta al quarto mese è stata aggredita dalla vicina di casa e rapinata. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato una 48enne.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima sfondato la porta della vicina di casa e poi l'ha derubata del suo telefono. Vittima della violenza è stata una donna di 42 anni incinta al quarto mese. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, una donna di 48 anni ha preso a calci e pugni la porta della vicina fino ad arrivare a sfondarla. Una volta all'interno ha colpito la 42enne rubandole il cellulare e poi ha provato a scappare. I fatti sono accaduti in un appartamento di via Catone a Milano.

L'arresto per rapina aggravata

Subito è scattato l'allarme alle forze dell'ordine: per la 48enne, una transessuale cittadina peruviana, sono scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata. Come riporta Milano Today, la vittima, una uruguaiana incinta al quarto mese, durante l'aggressione ha provato a reagire ma inutilmente. La vicina di casa si è impossessata del suo cellulare: non risulta che avesse preso altro. Le manette sono scattate da parte dei carabinieri che hanno trovato la 48enne ancora nella casa della vicina. Sul luogo dell'aggressione sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le cure sul posto alla donna. Fortunatamente lei e il bambino stanno bene: non è stato necessario il ricovero in ospedale.