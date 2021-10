Servono vestiti invernali e coperte per i più bisognosi: l’appello per riempire il Muro della Gentilezza L’inverno è alle porte e ai più bisognosi di Milano occorrono vestiti caldi, coperte, scarpe, sacchi a pelo e tutto ciò che può tornargli utile per non patire il freddo milanese. A lanciare l’appello per aiutare chi ha più bisogno, è il Tempio del Futuro Perduto che chiede a chi può di donare quanto più possibile al Muro della Gentilezza.

L'inverno è alle porte e ai più bisognosi di Milano occorrono vestiti caldi, coperte, scarpe, sacchi a pelo e tutto ciò che può tornargli utile per non patire il freddo milanese. A lanciare l'appello per aiutare chi ha più bisogno, è il Tempio del Futuro Perduto che chiede a chi può di donare quanto più possibile al Muro della Gentilezza. Il Muro è la parete esterna del Tempio. Nato a gennaio del 2020, in quasi due anni ha raccolto dieci tonnellate di oggetti, tra vestiti, libri e giochi, ma anche materassi e letti.

Il Muro della Gentilezza chiede vestiti caldi e coperte

Come spiegato da Mariangela Vitale, segretaria di Nuovo Rinascimento che organizza le attività al Tempio, "abbiamo bisogno in particolare di quelli maschili perché le richieste sono in aumento e ci siamo resi conto di non avere scorte sufficienti". Ma non solo: servono anche giacche pesanti e coperte, che vanno "sempre a ruba", aggiunge la Vitale spiegando che non fanno quasi mai in tempo a ricevere le donazioni che c'è qualcuno che le chiede. In questi quasi due anni di vita il Muro della Gentilezza ha ricevuto in dono anche biciclette, sedie a rotelle, mascherine, oggetti per la scuola, posate, stereo. Qualsiasi cosa.

Dove andare per donare i propri beni

Per donare, è importante recarsi in via Luigi Nono al Tempio del Futuro Perduto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30. Gli organizzatori hanno fatto sapere di non presentarsi con più di due sacchi a testa. Poi, a distribuire tutti i beni ricevuti, ci penseranno loro. Milano è chiamata ancora una volta a dimostrare la sua generosità e il Tempio sa che tali aspettative non verranno disattese.