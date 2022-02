Seregno, treno merci deraglia in stazione: sotto choc il macchinista e il manovratore Un treno merci stava eseguendo una manovra in stazione a Seregno quando è uscito dai binari. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, ma solo uno choc per macchinista e manovratore.

Un treno merci stava eseguendo una manovra in stazione a Seregno quando è uscito dai binari. È successo nella giornata di oggi intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli equipaggi del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che hanno soccorso il macchinista e il manovratore, sotto choc, in loco.

Treno merci deraglia in stazione: due persone sotto choc

Secondo quanto comunicato dall'Arma, fortunatamente le due persone soccorse non hanno subito gravi conseguenze. A seguito di una prima ricostruzione operata dalle forze dell'ordine, pare che il treno merci abbia sbagliato una manovra per uscire dalla stazione. Sul posto sono attesi anche gli agenti della polizia ferroviaria, competenti per tutti gli accertamenti del caso. Il treno merci deragliato trasportava materiale ferroso ed è composto da tredici vagoni, dei quali solo alcuni sono usciti dai binari.

Accertamenti in corso da parte della polizia ferroviaria

Dopo aver sbagliato la manovra, il treno è uscito dai binari e ha proseguito la sua corsa per circa duecento metri andando a sfondare la barriera di fine corsa. Sotto choc il macchinista e il manovratore del convoglio, curati sul posto dai soccorritori del 118 lombardo. Nessuna grave conseguenza nemmeno per la circolazione ferroviaria nonostante il traffico sia stato interrotto per circa quaranta minuti prima del suo ripristino, avvenuto verso le 15.30. La polizia ferroviaria è al lavoro per ricostruire esattamente l'accaduto.