Pavia, treno merci aggancia e trascina un passeggino in stazione: neonato finisce sui binari, è grave Grave incidente alla stazione di Pavia. Un treno merci in transito ha agganciato un passeggino trascinandolo per una ventina di metri. Il neonato all’interno è stato scaraventato sui binari ed è in gravi condizioni.

A cura di Francesco Loiacono

Un neonato di appena 16 giorni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere rimasto coinvolto in un tragico quanto rocambolesco incidente. L'episodio, come riportato dal quotidiano "Il Giorno", è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì alla stazione ferroviaria di Pavia: il piccolo era nella sua culla assieme ai suoi genitori, in attesa di un treno per tornare nella loro casa nell'Oltrepò pavese. Mentre attendevano sulla banchina, un convoglio merci è transitato dal binario e un'appendice del treno ha agganciato il passeggino, trascinandolo per una ventina di metri. La culla si è poi ribaltata, scaraventando il neonato sui binari. Fortunatamente il piccolo non è stato investito dal treno, ma nella caduta ha comunque riportato gravi traumi. È stato soccorso e trasportato nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico San Matteo, dove adesso si trova ricoverato e lotta tra la vita e la morte.

La polizia ferroviaria indaga sull'episodio

L'attenzione e le speranze di tutti sono adesso rivolte al neonato e alla sua disperata lotta per rimanere aggrappato a quella vita alla quale si era affacciato da poco. Intanto però proseguono le indagini della polizia ferroviaria per capire cosa sia esattamente accaduto. Si ipotizza che la culla si trovasse troppo vicino ai binari, dunque oltre la linea gialla di sicurezza: un'appendice sporgente del treno merci l'avrebbe poi fortuitamente agganciata, trascinandola nella terrificante corsa. I genitori sono rimasti sotto choc per l'accaduto: le loro eventuali responsabilità sono adesso al vaglio delle forze dell'ordine.