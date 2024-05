video suggerito

Persona travolta da un treno alla stazione di Legnano: circolazione sospesa Una persona è stata investita stamattina venerdì 3 maggio da un treno di passaggio alla stazione di Legnano, e diretto verso Milano Porta Garibaldi. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una persona è stata investita stamattina venerdì 3 maggio da un treno di passaggio alla stazione di Legnano (Milano), il convoglio 10205 in partenza da Arona alle 06.54 diretto a Milano Porta Garibaldi. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Autorità competenti.

Oltre al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri, la polfer, e il personale di Rfi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente, così come non sono ancora state definite le generalità della persona travolta dal convoglio: i rilievi sono tuttora in corso.

Secondo quanto fa sapere Trenord, questi sarebbero i treni coinvolti:

24516 Treviglio 06.10 – Varese 08.17

24523 Varese 07.13 – Treviglio 09.20

2524 Milano Porta Garibaldi 07.32 – Porto Ceresio 08.45

2525 Porto Ceresio 07.16 – Milano Porta Garibaldi 08.28

24518 Treviglio 06.40 – Varese 08.47

25525 Varese 07.43 – Treviglio 09.50

25302 Milano Porta Garibaldi 08.00 – Luino 09.43

2527 Varese 08.06 – Milano Porta Garibaldi 08.58

24527 Varese 08.13 – Treviglio 10.20