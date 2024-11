Scuolabus finisce fuoristrada, nel sangue dell’autista aveva alcol oltre i limiti: gli esiti del test

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, uno scuolabus diretto a Senna Lodigiana, comune che si trova in provincia di Lodi, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il mezzo è finito fuori strada lungo la provinciale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'incidente avvenuto poco dopo le 9. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 61 anni: non c'era alcun ragazzino presente sul mezzo. Il 61enne non è un dipendente del Comune, ma di una ditta esterna che si occupa del trasporto scolastico sul territorio comunale. E infatti, ieri, era atteso dalle volontarie a Senna per trasportare gli ultimi bambini.

Le forze dell'ordine lo hanno sottoposto all'alcol test: nel sangue, come riportato dal quotidiano Il Cittadino di Lodi, è stato trovato un tasso alcolemico superiore al consentito della legge. La strada è stata chiusa tra le 10.30 e le 11 sulla Strada provinciale 126 e precisamente nel tratto che da Mirabello porta a Senna.

Sui social, il Comune di Senna ha fatto sapere: "In seguito all’incidente di questa mattina che ha coinvolto lo scuolabus della ditta che ha in gestione il servizio per il trasporto degli alunni, il Comune di Senna manifesta grande preoccupazione per l’accaduto.L’amministrazione comunale, che da sempre pone la massima attenzione alla sicurezza dei bambini e alla qualità dei servizi offerti, esprime forte dissenso su quanto accaduto e sta attualmente valutando tutte le azioni necessarie per garantire che simili situazioni non si ripetano mai più.Il Comune si riserva di intraprendere ogni azione nei confronti della ditta incaricata dell’appalto.L’obiettivo è tutelare i minori, le famiglie e ripristinare la fiducia nel servizio".