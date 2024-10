video suggerito

Scontro tra due auto e un mezzo pesante nel Lodigiano: una persone estratta dalle lamiere Incidente stradale nel Lodigiano: due automobili si sono scontrate con un furgone. I vigili del fuoco hanno estratto una persona dalle lamiere. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre, si è verificato un incidente stradale nel comune di San Colombano al Lambro, che si trova in provincia di Lodi. Due automobili si sono scontrate con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incidente è avvenuto alle ore 14 sulla strada stradale Ss 234. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica.

I vigili del fuoco sono invece intervenuti con 2 Aps (autopompa) e hanno estratto una persona che era rimasta intrappolata nel veicolo. Oltre lei, altre tre persone sono rimaste coinvolte nell'incidente. Sulle due automobile e sul mezzo pesante, c'erano una donna di 29 anni, un uomo di 41 anni, una donna di sessant'anni e una donna di 73 anni. I feriti sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Nessuno sembrerebbe essere in pericolo di vita.

I pompieri hanno poi rimosso i veicoli in strada e messo in sicurezza l'area. Nel frattempo i carabinieri di Lodi e Stradella hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Per il momento, infatti, non è chiaro cosa possa aver provocato l'incidente.