Tre auto coinvolte in un grave incidente: ferito anche un 12enne che stava andando a scuola con la madre Tre auto sono rimaste coinvolte in uno schianto violento sulla provinciale 23 all’altezza di San Colombano al Lambro, nel Milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente questa mattina sulla provinciale 23 all'altezza di San Colombano al Lambro, nel Milanese. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno schianto violento tanto che una di queste si è ribaltata sulla carreggiata. Fortunatamente nessuno dei feriti è in pericolo di vita: tra questi però c'è un bambino di 12 anni che era in auto con la madre e stava andando a scuola.

L'allarme al 112 è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio. In pochissimo tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada polizia Stradale. Intanto la provinciale, che collega le Province di Lodi e Pavia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni: così i soccorsi hanno potuto intervenire il prima possibile.