Tangenziale bloccata per un maxi tamponamento a Milano: 15 persone ferite Quindici persone sono rimaste ferite in un maxi tamponamento sulla tangenziale Ovest di Milano: traffico in tilt con 12 chilometri di coda.

A cura di Giorgia Venturini

Tangenziale Ovest di Milano in tilt dopo un grande incidente che ha visto coinvolto il tratto tra Corsico e lo svincolo di Vigevano Lorenteggio. Stando alle prime informazioni un maxi tamponamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi 6 settembre che ha visto coinvolte più macchine e ha provocato 15 feriti.

Il 112 è stato allertato verso le 15.30. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto cinque ambulanze, un'auto medica e l'elisoccorso: i sanitari hanno subito soccorso i feriti di cui cinque sono minori. Il più piccolo ha 10 anni, poi una bimba di 11 e due ragazze di 16 anni e un 17enne. Fortunatamente nessuno è in gravi condizioni: sono stati per precauzione trasportati agli ospedali milanesi San Carlo, San Paolo e Humanitas. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio la dinamica del maxi tamponamento. Intanto però in tangenziale si è creata una coda di oltre 12 chilometri.