Scout accendono un fuoco sul monte Monarco che diventa un incendio per il vento: due denunciati Lo scorso 6 aprile sono bruciati quasi 7mila metri quadrati di un bosco sul monte Monarco (in provincia di Varese). Secondo i carabinieri, l'incendio si era generato dal braciere acceso la sera prima da un gruppo scout che si era accampato in zona.

A cura di Enrico Spaccini

Sono stati individuati i presunti responsabili dell'incendio che lo scorso 6 aprile ha distrutto quasi 7mila metri quadrati in località Frascarolo sul monte Monarco, nel territorio comunale di Induno Olona (in provincia di Varese). Il rogo si sarebbe generato da un fuoco che era stato acceso la sera prima da alcuni scout e che, per l'erba secca e il vento insistente, si è propagato in un bosco. Due maggiorenni, responsabili del gruppo, sono stati denunciati per il reato di incendio.

L'incendio si era sviluppato nella mattinata di domenica 6 aprile sul monte Monarco, all'interno di un bosco ceduo di castagno. In quei primi giorni del mese il clima era particolarmente secco nella zona delle Prealpi, così come il fogliame e l'erba al suolo. A causa del vento, il rogo si è esteso fino a interessare oltre 6.500 metri quadrati di vegetazione.

Per spegnere le fiamme si sono rivelati necessari diversi lanci d'acqua da un elicottero di Regione Lombardia, oltre al lavoro di decine di volontari antincendio della comunità montana del Piambello e di vigili del fuoco. I carabinieri del nucleo Forestale di Arcisate si sono occupati dei vari rilievi del caso e delle indagini. I militari avrebbero, infine, individuato i presunti responsabili.

Secondo gli investigatori, il rogo sarebbe partito da una zona in cui la sera prima, quindi il 5 aprile, un gruppo scout si era accampato al termine di una passeggiata e aveva acceso un fuoco. Probabilmente, andando via il focolare non era stato spento nel modo corretto e, alimentato dal vento, ha generato l'incendio. I carabinieri hanno, quindi, denunciato due adulti, responsabili del gruppo, del reato di incendio e saranno sanzionati anche dal punto di vista economico.