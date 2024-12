video suggerito

Scoppia una lite in un bar e una donna rompe un bicchiere di vetro in faccia a un altro cliente: scatta il Daspo Per una donna è scattato il Daspo urbano che non le permetterà di entrare in un bar a Sondrio per almeno un anno: qui avrebbe partecipato a una lite e avrebbe rotto un bicchiere di vetro in faccia a un altro cliente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Caos in un bar di Sondrio. Per una donna, cliente del locale, è scattato il Daspo urbano che non le permetterà di entrare in quel bar per almeno un anno.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, in un locale in zona La Piastra nei giorni scorsi è scoppiata una lite: la violenza prima a parole è passata ai fatti quando una donna ha rotto un bicchiere di vetro in faccia a un altro cliente. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni testimoni dell'aggressione. Poi tutto è stato confermato anche dalle telecamere di video sorveglianza del bar e della zona.

Così in poco tempo il questore di Sondrio ha emesso nei confronti della donna, una 36enne residente in città, un Daspo urbano: non potrà entrare in quel bar per almeno un anno. Non si tratterebbe del primo Daspo urbano in provincia: solo in quest'anno ne sono stati emessi quattordici.