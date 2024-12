video suggerito

A Milano arriveranno le zone rosse per la sicurezza: Daspo per chi ha precedenti per furti o rapine Il prefetto di Milano ha istituito alcune zone in cui scatterà il daspo per coloro che hanno precedenti per alcune tipologie di reati. Ecco come funzionerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha firmato un provvedimento che scatterà da lunedì 30 dicembre e durerà fino al 31 marzo secondo cui in alcune zone della città scatterà un daspo urbano con divieto di stazionamento e ordine di allontanamento per chi ha precedenti per droga, furti o rapine o altri reati.

La misura riguarderà: Piazza Duomo, la Darsena, i Navigli, le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e la Stazione Centrale. In queste aree, le forze dell'ordine potranno chiedere l'allontanamento immediato di chi, in quel momento, costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica. La durata del Daspo urbano sarà stabilita dal questore.

Questa misura è stata stabilita durante la seduta del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Durante la riunione, è stato deciso di creare un presidio di pronto intervento anche sanitario in piazzetta Reale per le giornate del 31 dicembre e dell'1 gennaio. Il Comune inoltre prevedrà anche un'ordinanza che limiterà all'interno della Cerchia dei Bastioni la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie e in contenitori di vetro e lattine e di superalcolici.

La Prefettura ha specificato che "grazie all'aumento dei controlli e delle operazioni ad alto impatto" nel 2024 sono calati i delitti e sono aumentati gli arresti. In particolare sono diminuiti del 10 per cento i furti, i delitti informatici, le truffe e le frodi e sono aumentati i controlli e i servizi di ordine pubblico.