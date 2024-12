video suggerito

Distrugge a sassate la fila di auto in sosta: arrestata una donna di 47 anni a Corbetta Non ha saputo fornire le motivazioni del suo gesto la donna di 47 anni che nella serata di domenica 29 dicembre a Corbetta (Milano) è stata arrestata dai carabinieri mentre stava sfondando i finestrini delle auto in sosta in via Fratelli di Dio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un atto vandalico gravissimo, senza una spiegazione. Non ha saputo fornire le motivazioni del suo gesto la donna di 47 anni che nella serata di domenica 29 dicembre a Corbetta (Milano) è stata arrestata dai carabinieri di Abbiategrasso mentre, con un grosso sasso in mano, stava sfondando i finestrini delle auto in sosta in via Fratelli di Dio, zona stazione ferroviaria.

Sono state in totale quattro le auto brutalmente vandalizzate dalla 47enne, che secondo quanto emerso al momento non avrebbe nessun legame con i proprietari delle vetture in strada. I militari dell'Arma, arrivati sul posto a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti affacciati alle finestre, l’hanno bloccata e arrestata con l’accusa di danneggiamento aggravato.

La 47enne ha passato la notte in camera di sicurezza, e ieri mattina è stata interrogata dal giudice che ha convalidato l’arresto. Processata per direttissima, dovrà risarcire i danni provocati con il suo inspiegabile comportamento.