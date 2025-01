video suggerito

Armato di cacciavite distrugge i finestrini di 12 auto parcheggiate a Pioltello: 32enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 32enne a Pioltello (Milano) nella serata del 26 gennaio. L'uomo con un cacciavite avrebbe rotto i finestrini di più di 10 auto parcheggiate per poi rovistare all'interno.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 32enne è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 26 gennaio, a Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano) per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe rotto i finestrini di più di 10 auto parcheggiate usando un cacciavite per poi rovistare all'interno dei vari abitacoli. Dopo un breve ricovero all'ospedale di Melegnano, il 32enne è stato trasportato al Tribunale di Milano nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio, per l'udienza direttissima.

A chiamare il 112 intorno alle 20:30 del 26 gennaio sono stati alcuni passanti che, nella zona della stazione di Pioltello, in frazione Seggiano, avevano notato un uomo sfondare i vetri delle auto parcheggiate. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pioltello hanno, poi, accertato come il 32enne, di nazionalità algerina e senza fissa dimora, usando un cacciavite avesse già sfondato i finestrini di almeno 12 vetture.

Nel tentativo di immobilizzare il 32enne, i militari sarebbero stati colpiti con calci e pugni. Alla fine, però, l'uomo non è riuscito a sottrarsi all'arresto. Una volta tranquillizzato, è stato trasportato all'ospedale di Melegnano per alcuni accertamenti sul suo stato di alterazione presso il reparto di Psichiatria, dove è rimasto piantonato fino alla mattinata del 27 gennaio.

Dopodiché, il 32enne è stato condotto al Tribunale di Milano per l'udienza direttissima. Dovrà rispondere dei reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.