Prende a pugni due infermieri e un vigilante al pronto soccorso di Legnano: arrestato un 28enne Un 28enne, portato in stato di alterazione al pronto soccorso di Legnano, ha aggredito e preso a pugni due infermieri e un addetto alla sicurezza dell'ospedale. L'uomo è stato arrestato per lesioni e danneggiamento a strutture sanitarie.

A cura di Enrico Spaccini

Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio un uomo di 28 anni, che era stato portato in stato di alterazione all'ospedale di Legnano, in provincia di Milano, ha spintonato e preso a pugni due infermieri del pronto soccorso, per poi aggredire anche una delle guardie giurate intervenute per difendere gli operatori sanitari.

Il tutto è avvenuto attorno alle 2:3o della scorsa notte, dopo che l'uomo, un 28enne residente a Nerviano, comune in provincia di Milano, è stato portato da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Qui, trovandosi in uno stato confusionario, si è fortemente alterato e ha cominciato a spintonare e picchiare i due infermieri che lo stavano visitando. Uno degli addetti alla sicurezza dell'ospedale è corso loro in aiuto, ma anche lui è rimasto coinvolto nell'aggressione ed è stato preso di mira dal paziente con botte e pugni.

Sul posto è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sono subito intervenuti i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Legnano. Una volta arrivati, i militari hanno bloccato il 28enne e lo hanno arrestato. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni e danneggiamento a strutture sanitarie.