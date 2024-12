video suggerito

Aggressione al pronto soccorso di Busto Arsizio: tre pazienti picchiano una infermiera e quattro poliziotti Quattro poliziotti e una infermiera sono stati aggrediti da tre pazienti al pronto soccorso di Busto Arsizio, in provincia di Varese: una donna è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Notte di paura al pronto soccorso di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica, un uomo e una donna hanno iniziato a picchiarsi e a insultare i medici e gli infermieri. Il pestaggio tra i due è stato fin da subito violento: erano già noti alla polizia per avere avuto problemi di tossicodipendenza. E proprio ai poliziotti i medici si sono rivolti per chiedere aiuto.

Sul posto in poco tempo sono arrivate due volanti della polizia. L'uomo e la donna quando hanno visto gli agenti si sono poi scagliati anche contro di loro per poi picchiare un’infermiera e devastare tutti gli arredi dell’area triage. Ma pochi minuti dopo la situazione è peggiorata.

Al pronto soccorso è arrivata un'ambulanza con all'interno un paziente. Questo era già in stato di agitazione e quando si è accorto della rissa ha iniziato anche lui a picchiare gli agenti di polizia. Alla fine i poliziotti sono stati costretti ad ammanettare i tre pazienti per riportare l'ordine al pronto soccorso.

Ma anche in questo caso la violenza non è finita: la donna ha continuato a insultare un'infermiera e quando le si è avvicinata le ha dato una forte testata. Per la donna – considerata la più violenta del trio di pazienti ammanettati – è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.