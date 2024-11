video suggerito

Insulta e aggredisce il personale sanitario all’ospedale di Como: arrestato Un uomo di 37 anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato un medico e un infermiere dell’ospedale di Como. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nel pomeriggio di ieri, martedì 26 novembre, la polizia ha arrestato un uomo che ha aggredito il personale medico dell'ospedale Sant'Anna di Como. A finire in manette è un 37enne che sarebbe stato trasportato nella struttura da un'ambulanza del 118. Gli operatori sanitari lo avevano infatti trovato vicino alla stazione di Cadorago in stato confusionale probabilmente perché aveva assunto droga.

Una volta nel pronto soccorso ha iniziato a insultare e aggredire con calci e pugni sia il medico che l'infermiere che lo stavano curando. Avrebbero riportato ferite che sono state giudicate guaribili con dieci e quattro giorni di prognosi. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni o in pericolo di vita. L'uomo, nel frattempo, è stato fermato dai poliziotti del posto fisso di polizia presente in ospedale. È stato tranquillizzato e poi portato in Questura dagli agenti della volante che nel frattempo è intervenuta a supporto degli investigatori.

Gli investigatori hanno poi accertato che l'uomo ha diversi precedenti e che è senza fissa dimora. Inoltre è stato accertato che su lui pendeva un ordine di carcerazione che era stato emesso dal tribunale di Torino. Doveva scontare una pena residua di un anno e tre mesi per una condanna per atti persecutori che risalivano al 2021. Il 37enne, arrestato anche per lesioni al personale sanitario, è stato quindi trasferito nel carcere di Como.