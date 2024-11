video suggerito

Aggredisce autista dell’ambulanza al pronto soccorso di Mantova: arrestato Un uomo ha aggredito l’autista di un’ambulanza nel pronto soccorso dell’ospedale di Mantova: è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di martedì 5 novembre un autista di un'ambulanza è stato aggredito da un uomo all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. A finire in manette è un uomo di 30 anni che è stato arrestato dai carabinieri. Il ragazzo era ricoverato dalla sera precedente: era finito in ospedale per un uso eccessivo di sostanze stupefacenti.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sembrerebbe che l'uomo si sia scagliato contro l'autista dell'ambulanza che era fermo nei locali del pronto soccorso: il ragazzo lo avrebbe colpito con pugni e calci al volto e alle braccia. La vittima è stata medicata per le ferite: è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Il personale medico e infermieristico, presente al momento dell'aggressione, avrebbe premuto il pulsante rosso che da agosto dello scorso anno è presente nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Mantova: questo è collegato direttamente alle centrali operative dei carabinieri e della polizia di Stato.

Leggi anche Picchia i genitori da oltre due anni anche davanti al fratellino, 19enne arrestato

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del nucleo radiomobile di Mantova. I militari hanno immobilizzato il giovane e lo hanno portato nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. L'udienza si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 7 novembre. Il trentenne ha l'obbligo di presentarsi ogni giorno per la firma davanti alla polizia giudiziaria.