video suggerito

Prima litiga con la famiglia, poi aggredisce i poliziotti: arrestato Un uomo è stato arrestato perché accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver picchiato un agente della polizia intervenuto nella casa del 64enne che avrebbe litigato con alcuni familiari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, un uomo è stato arrestato perché accusato di aver prima litigato con la famiglia e poi aver picchiato alcuni poliziotti. I fatti sono accaduti in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria di Pavia.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, gli agenti della polizia sono intervenuti in una abitazione che si trova nei pressi dello scalo ferroviario di Pavia. Alcuni vicini avevano infatti segnalato una lite familiare dai toni molto accesi. Appena sono arrivati, gli agenti hanno trovato un uomo – un 64enne – che aveva in mano una bottiglia rotta: era ubriaco. Ha subito aggredito gli investigatori: ha colpito con calci e pugni un poliziotto. L'uomo è stato trasferito in ospedale dove è stato curato e dimesso con una prognosi di tre giorni.

Gli agenti lo hanno fermato e lo hanno portato negli uffici della Questura dove poi è stato arrestato: dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti. In particolare modo stanno cercando di capire se si sia reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. All'arrivo dei poliziotti, la moglie era scappata.