video suggerito

Litiga con la compagna e poi aggredisce i poliziotti: arrestato A Sondrio un uomo di 54 anni è stato arrestato perché accusato di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dopo che ha aggredito alcuni agenti intervenuti per un litigio tra il 54enne e la moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 28 dicembre gli agenti della polizia di Stato di Sondrio, durante alcuni servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 54 anni perché accusato di minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di sabato, infatti, i poliziotti sono intervenuti in un palazzo di una via del centro della città dopo aver ricevuto la segnalazione di un litigio tra due coniugi.

Gli investigatori, appena arrivati sul posto, hanno chiesto a entrambi di esibire i documenti e fornire le proprie generalità. Il 54enne, che era molto agitato e probabilmente ubriaco, ha prima spintonato gli operatori e poi si è messo a correre verso le scale della palazzina probabilmente sperando di riuscire a fuggire.

Nonostante il suo tentativo, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo al piano inferiore e lo hanno invitato a mantenere la calma. L'uomo ha però provato a colpirli con pugni al viso e ha poi iniziato a gridare contro loro. Considerato l'atteggiamento aggressivo e violento del 54enne, gli investigatori hanno poi deciso di utilizzare il taser in dotazione. Anche dopo l'utilizzo del dispositivo, l'uomo avrebbe continuare a non avere un atteggiamento collaborativo. È stato quindi arrestato e adesso resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si hanno invece notizie circa le condizioni della moglie.