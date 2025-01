video suggerito

Punta un coltello contro i poliziotti e minaccia di far esplodere l'appartamento: 42enne bloccato con il Taser La polizia di Stato di Bergamo ha bloccato un 42enne che nella mattinata del 2 gennaio avrebbe minacciato di far esplodere il suo appartamento con il gas. L'uomo avrebbe anche puntato un coltello contro gli agenti.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 42enne è stato immobilizzato con un Taser dalla polizia nella sua abitazione a Bergamo nella mattinata di ieri, giovedì 2 gennaio. Stando a quanto riferito dalla Questura, l'uomo avrebbe minacciato gli agenti brandendo un coltello e dichiarando di voler far esplodere il suo appartamento dopo aver aperto il gas. Una volta trasportato in ospedale per accertamenti sulla sua condizione psicofisica, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate.

Un equipaggio della divisione Anticrimine e un equipaggio delle Volanti della polizia di Stato di Bergamo si erano recate nella mattinata del 2 gennaio presso un'abitazione in zona Boccaleone per notificare a un 42enne, italiano, atti dell'Autorità Giudiziaria. Una volta arrivati all'appartamento, però, l'uomo si sarebbe rifiutato di uscire chiudendo la porta d'ingresso. Gli agenti sono riusciti comunque a entrare, dato che avevano un doppione delle chiavi a disposizione.

Ad accoglierli, però, ci sarebbe stato ancora il 42enne con indosso un passamontagna e con in mano un coltello lungo 17 centimetri. Minacciando gli agenti con la lama, l'uomo avrebbe anche aperto il gas in cucina dichiarando di voler far esplodere l'appartamento. Nonostante i vari tentativi di persuasione, i poliziotti non sarebbero riusciti a calmare il soggetto. Così, il capo pattuglia ha deciso di intervenire usando il Taser in dotazione: lanciando due dardi, ha provocato una scarica elettrica che ha immobilizzato il 42enne.

Poco dopo, l'uomo è stato soccorso dal personale medico del 118, che lo ha trasportato in ospedale per accertamenti sul suo stato di alterazione psicofisica. Alla fine, l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate dall'uso del coltello, ma le indagini per capire le motivazioni del gesto sono ancora in corso.