Una coppia aggredisce operatrici dei servizi sociali nel Lecchese: tre donne al pronto soccorso Tre operatrici dei servizi sociali sono state aggredite a Barzio (Lecco) da una coppia di utenti che le ha colpite facendole finire al pronto soccorso. Sul caso indagano i Carabinieri, che avrebbero a loro volta dovuto affrontare le resistenze dei due aggressori.

Tre operatrici dei servizi sociali sono state aggredite a Barzio, in provincia di Lecco, da una utente e dal suo accompagnatore. Un colloquio si è trasformato in un'accesa discussione, che a sua volta è degenerata in una serie di percosse ai danni delle tre donne, costrette ad andare a farsi medicare al pronto soccorso di Lecco. La coppia avrebbe opposto resistenza anche ai Carabinieri intervenuti per indagare sull'accaduto.

L'aggressione è avvenuta all'interno della sede della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, d0ve lavorano le tre donne, addette nel settore dei servizi alla persona. Sembra che tutto sia cominciato con un normale colloquio tra le operatrici sociali e la coppia di utenti del servizio. La conversazione, però, si sarebbe presto trasformata in una discussione dai toni accesi, al termine della quale la donna e il suo accompagnatore sarebbero venuti alle mani e avrebbero colpito le tre professioniste con percosse.

A quel punto le operatrici sociali avrebbero chiamato le forze dell'ordine e sarebbero state portate al pronto soccorso dell'ospedale di Lecco, dove sono state medicate loro le ferite. Nel frattempo è scattato l'intervento dei Carabinieri, che hanno avviato un'indagine sull'accaduto. Pare tuttavia che anche gli stessi militari abbiano dovuto affrontare atti di resistenza da parte dei due aggressori.