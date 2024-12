video suggerito

Trova uno sconosciuto sulla sua automobile che la aggredisce: ricoverata in ospedale Una donna di 58 anni è stata aggredita a Varese: ha sorpreso un uomo sulla sua automobile che rovistava nel vano portaoggetti. Lui l’ha colpita con un pugno in faccia. La 58enne è stata trasferita in ospedale, il rapinatore è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 10 dicembre, una donna di 58 anni è stata aggredita in viale Belforte, una strada che si trova a Varese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Il responsabile di quanto accaduto è stato individuato, fermato e portato in carcere.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima stava andando verso la sua automobile. Ha immediatamente notato i vetri spaccati e sorpreso un uomo sul veicolo che rovistava nel vano portaoggetti. Appena il rapinatore si è accorto di essere stato scoperto, ha colpito la proprietaria del mezzo. Le avrebbe infatti dato un pugno in faccia. Alcuni passanti, che si sono resi conto dell'accaduto, hanno chiamato i soccorsi. Altri hanno provato a fermarlo, ma l'uomo è riuscito a scappare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante che, dopo aver ricevuto una descrizione del rapinatore, si sono messi subito sulle sue tracce. Lo hanno trovato poco dopo, lo hanno portato in Questura dove è scattato poi l'arresto per rapina impropria. Nel frattempo sul luogo dell'aggressione, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure del caso e poi hanno trasferito la donna in codice giallo all'ospedale Circolo di Varese. Ha riportato delle lesioni, ma non è in gravi condizioni.