Donna travolta da un'auto mentre camminava: ricoverata in gravissime condizioni Una signora di 82 anni, travolta da un'auto mentre passeggiava a Gallarate, è stata portata all'ospedale di Varese con un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. Sul posto dell'incidente sono intervenuti l'elisoccorso e la polizia locale.

Immagine di repertorio

Questa mattina, attorno alle nove, una donna di 82 anni è stata investita da un'automobile mentre camminava in via Amatore Sciesa, nel comune di Gallarate, in provincia di Varese. La signora è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico e altre lesioni alle gambe. Oltre ai soccorsi, sul posto è intervenuta anche la polizia locale per effettuare tutti i rilevamenti del caso.

Come è avvenuto l'incidente

La donna stava camminando a piedi quando un'auto l'avrebbe travolta. Una volta richiesto l'intervento dei soccorsi, sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori dell'elisoccorso, dell'ambulanza e dell'auto infermieristica. Il personale sanitario è stato inviato con codice giallo, ma dopo essersi accorti della gravità delle condizioni della vittima, i paramedici hanno deciso di trasferirla in ospedale in codice rosso.

Come già scritto, sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale che hanno effettuato i primi sopralluoghi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per individuare il conducente alla guida dell'auto che ha investito la donna.

La vittima è grave

La signora colpita dalla macchina ha riportato un trauma cranico e altre lesioni agli arti inferiori, probabilmente provocate dall'impatto con l'automobile. La donna si trova ora ricoverata all'ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in condizioni gravi, non si sa se sia in pericolo di vita.